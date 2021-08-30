В Афганістані заборонили спільне навчання жінок і чоловіків

В Афганістані студенти та студентки тепер навчатимуться в різних класах. Таке оголошення 29 серпня зробив призначений "Талібаном" в.о. міністра вищої освіти Афганістану Абдул Бакі Хаккані, повідомляє Гордон.

Він додав, що для студенток гарантують безпечне освітнє середовище.Колишній міністр вищої освіти Аббас Басір заявив, що таліби пообіцяли зберегти досягнення останніх двох десятиліть у секторі освіти та міністерстві вищої освіти.

Водночас незалежний журналіст Башир Ахмад Гвах написав у Twitter, що у країні також офіційно заборонили чоловікам навчати жінок.

Журналіст упевнений, що таке рішення фактично позбавить дівчат права на вищу освіту, тому що університети не можуть собі дозволити найняти достатню кількість викладачів-жінок.