У РФ заявили про налагодження контактів з талібами

У МЗС Росії заявляють, що вже налагоджують відносини із талібами, які захопили владу в Афганістані, повідомляє Кореспондент.

Про це в понеділок, 30 серпня, розповів спецпредставник президента РФ з питань Афганістану, директор Другого департаменту Азії МЗС Замір Кабулов.

"По-перше, ми вже налагоджуємо, в Кабулі працює, і досить активно, наше посольство. Такі зв'язки у нас налагоджені давно. І ми будемо налагоджувати... Нам потрібно підтримувати нормальні відносини з будь-якою владою в Афганістані" , - сказав дипломат.

"Зрозуміло, у нас, як і у багатьох, є певні занепокоєння, що стосуються подальшої військово-політичної обстановки в країні, дотримання фундаментальних норм, прав людини, але при всьому цьому треба враховувати специфіку, культурні та релігійні особливості афганського народу і не намагатися нав'язувати що-небудь, відштовхуючись від власних культурних уявлень про демократію, порядок та інше" , - додав він.

Також, за його словами, Росія не відкидає нових авіаударів США по цілях в Афганістані і сподівається, що залишена військовими США зброя не буде використовуватися для нової громадянської війни в країні.

Кабулов вважає, що Захід не повинен створювати додаткові перешкоди для нормалізації ситуації в країні.

Крім того, він заявив, що Росія готова брати участь в обговоренні соціально-економічної реабілітації Афганістану.

На його думку, представники ООН повинні повернутися в Афганістан, щоб точно оцінювати ситуацію з біженцями.

Дипломат вважає, що наплив біженців з Афганістану до Європи неминучий, але процес "можна буде впорядкувати".