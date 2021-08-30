Ціни на алкоголь у "найдорожчих" і "найдешевших" країнах ЄС

У 2020 році ціни на алкогольні напої у "найдорожчих" та "найдешевших" країнах ЄС різнилися у більш ніж два з половиною рази, свідчать дані ﻿Євростату, повідомляє Европейская правда.

У порівнянні враховували вартість міцного алкоголю, вина й пива. Середнє для ЄС значення у шкалі, за якою порівняли ціни, дорівнює 100.

Трійкою лідерів з найдорожчим алкоголем виявилися Фінляндія, Ірландія та Швеція. Наступні позиції займають Греція, Данія та Естонія.

Водночас, найнижчі ціни на алкоголь - в Угорщині, Румунії та Болгарії, наступні за ними - Польща та Чехія.

У Норвегії та Ісландії, які не є членами блоку, але входять до Європейської економічної зони і включені в порівняння, алкогольні напої навіть дорожчі, ніж у Фінляндії, яка в ЄС зайняла перше місце.