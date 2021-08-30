Антон Геращенко повертається в МВС

Антон Геращенко став радником очільника МВС Дениса Монастирського, повідомляє Деловая столица.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко.

"Антона Геращенка призначили радником голови МВС Монастирського" , — написав він.

Зазначимо, що з 2014 по 2019 рік Монастирський був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата від фракції "Народний фронт" Антона Геращенка. Тепер навпаки — Монастирський узяв на роботу Геращенка.

Нагадаємо, 16 липня 2021 року Денис Монастирський став новим міністром внутрішніх справ України замість Арсена Авакова, який трьома днями раніше написав заяву про відставку. 4 серпня Кабінет міністрів звільнив Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ.