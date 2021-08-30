Маша Єфросиніна замилувала новим ніжним образом

Знаменитість Маша Єфросиніна цього літа стала запрошеною ведучою на багатьох важливих заходах. Вона вела саміт перших леді та джентльменів, стала ведучою ювілейного фестивалю "Українська пісня" та концерту "Ковчег.Україна". Для останньої події телеведуча обрала неймовірний образ, повідомляє 24 Канал.

Напередодні Дня Незалежності на Михайлівській площі у Києві відбулася одна з головних музичних подій "Ковчег. Україна": десять століть української музики в одному концерті".

Унікальний проєкт об’єднав на одній сцені класичну та народну музику та минуле з сучасним. Серед четвірки ведучих красувалася телеведуча Маша Єфросиніна у розкішній сукні від бренду Milla Nova.

Фото из инстаграма телеведущей

29 серпня на телеканалі "1+1" відбулася трансляція концерту, тож ведуча вирішила не лише пригадати емоції, але й показати прихильникам свій бездоганний образ.

Знаменитість з’явилася перед глядачами у вечірній довгій сукні зі шлейфом кремового відтінку. Сукню на довгий рукав з відкритими плечима телеведуча доповнила багатоярусним білосніжним намистом. Волосся знаменитість накрутила в локони, а на обличчі зробила улюблений ефектний макіяж.