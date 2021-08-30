Обіцянки на осінь: що повинні виконати українські політики

Домашнє завдання восени повинні будуть виконувати не тільки школярі, а й політики: у них накопичилося досить багато обіцянок, які потрібно буде виконати в найближчі три місяці, повідомляє Слово і діло.

Ввести електронний лікарняний і перейти на режим paperless: що обіцяли в Кабміні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяв з вересня зробити державну бюрократію "безпаперовою", тобто ввести режим paperless:

"У вересні наступного року ми плануємо зробити бюрократію державну безпаперовою - перейти повністю в електронний формат, це можливо".

Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров теж пообіцяв, що з вересня органи влади не зможуть вимагати в українців паперові документи.

У жовтні Федоров обіцяв оголосити тендер на частоти для розвитку 5G. Сам тендер повинен відбутися в грудні цього року.

І з вересня у всіх медичних установах запрацює електронний лікарняний. Таку обіцянку дали Михайло Федоров і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми робимо все, щоб медицина стала орієнтована на пацієнта, і щоб зробити процес надання медичних послуг максимально зручним і сучасним для людей. Це означає, що пацієнтові більше не доведеться витрачати свій час на паперову тяганину, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності. Повний перехід всіх медичних установ країни на формування електронних лікарняних відбудеться з 1 вересня 2021 року", - розповів Ляшко в червні.

Міністр аграрної політики Роман Лещенко обіцяв до початку вересня напрацювати і прийняти постанову про консервацію земель сільськогосподарського призначення. За його словами, щоб не втратити родючі землі, потрібно законсервувати більше 6 млн гектарів. Консервація землі буде проводитися на основі аналізу грунтів і супутникового моніторингу.

Глава Міністерства фінансів Сергій Марченко до вересня обіцяв знайти варіант рефінансування державного боргу.

У ВР обіцяли кадрові перестановки в Кабміні і новий законопроект про легалізацію канабісу

Восени в уряді Дениса Шмигаль будуть нові кадрові перестановки. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв, що буде "мінімум 3-4 кадрових рішення" . Кого саме звільнять, він не уточнив - інтрига.

Також Арахамія пообіцяв восени зареєструвати новий законопроект про легалізацію медичного канабісу. Попередній варіант, нагадаємо, Верховна рада відхилила. Максим Перебийніс обіцяв повторно внести вже доопрацьований законопроект про легалізацію.

Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький обіцяв, що восени винесуть на голосування законопроект "Про систему громадського здоров'я" (№4142). Ініціативу голосуватимуть у другому читанні.

Олександр Корнієнко запевнив, що восени буде прийнятий законопроект про Фонд відшкодування відсотків по кредитах.

"Ми приймемо восени, незважаючи на ваш поправочний спам, шановна партія "Батьківщина", ми приймемо закон про Фонд відшкодування відсотків по кредитах, які Світовий банк дає близько мільярда доларів. І почнемо кредитувати малий бізнес, фермерів", - сказав глава партії "слуга народу".

Депутат фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько обіцяла восени подати законопроект щодо розвитку легкої промисловості, оскільки вважає, що держава приділяє мало уваги розвитку цієї галузі. Її колега по фракції Галина Янченко, в свою чергу, обіцяла ініціювати зміни в законодавство для врегулювання політики штрафів для бізнесу.

Ще один "слуга народу" - Роман Бабій - восени обіцяв домогтися мінімально необхідного фінансування для створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Олексій Жмеренецкій (Слуга народу) в червні говорив, що найближчим часом буде прийнятий законопроект про перегляд формули прожиткового мінімуму. Антон Яценко з "Батьківщини" пообіцяв до середини осені відремонтувати три ділянки траси Умань-Бершадь.

Спікер парламенту Дмитро Разумков ще в кінці травня говорив, що законопроект щодо подачі декларацій помічниками і радниками вищих посадових осіб потрапить на розгляд депутатів у найкоротші терміни. Логічно буде розглянути його восени.

Які обіцянки повинні виконати восени місцева влада

Столичний мер Віталій Кличко на 1 вересня обіцяв відкрити нову школу в Солом'янському районі.

Мер Запоріжжя Володимир Буряк обіцяв восени цього року закінчити відбудову школи №53. Школа постраждала від пожежі і була непридатна для експлуатації. За словами Буряка, повинні зробити ремонт мереж, перекриттів, ганку, утеплення фундаменту і фасаду, внутрішнє оздоблення, монтаж вентиляції, благоустрій території. Також для школи закуплять нові меблі та обладнання.

Голова Запорізької обласної адміністрації Олександр Старух обіцяв, що восени завершать ремонт дороги Василівка-Дніпрорудне.

Керівник Херсонської ОДА Сергій Козир пообіцяв в листопаді запустити в роботу модернізоване радіологічне відділення обласного онкологічного диспансеру.