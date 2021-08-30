Як зміняться ціни на квартири восени: озвучено прогноз

Прийдешньої осені в Україні на ринку житла не очікується значних змін. При цьому, очікується незначне зростання попиту на ринку оренди на 5-10%. Про це розповів експерт з нерухомості Михайло Артюхов, повідомляє Коментарі.

"Рецесія економіки, політична невизначеність і майбутній черговий локдаун відображаються на поведінці покупців. Кількість угод не зростає в сегменті покупки житла, при цьому очікується незначне зростання попиту на ринку оренди житла на 5-10%" , – заявив фахівець.

Він також зазначив, що близько 1000-1500 продажів і 400-500 оренд в Києві щорічно не вселяють оптимізму забудовникам та інвесторам.

"Одночасно, інших альтернатив для інвестиційного капіталу не багато. Тому ринок спить і навряд чи активність зміниться до першого півріччя 2022 року. Тому наразі гарний час інвестувати" , – підсумував Артюхов.

Багато чого буде залежати від економічної ситуації в країні, яка має великий вплив на попит. В осінній період вартість квартир на вторинному ринку в доларовому еквіваленті в найбільших містах країни може вирости ще на 2-3%.