У РФ оцінили загрозу з боку України
Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу не вважає Україну загрозою для Росії, повідомляє Кореспондент.
"Я б не став про Україну говорити як про загрозу. Я вважаю, що український народ - це братський народ. Це не тільки наші сусіди, ми один народ. Тут зовсім навіть думати і міркувати на цю тему не хочеться", - сказав він.
Шойгу сподівається, що коли-небудь ситуація в Україні зміниться.
"Ми віримо і сподіваємося, що ця ситуація колись зміниться і там знайдеться людина, яка припинить всю цю вакханалію націоналістичну, абсолютно нічим не обґрунтовану ні історично, ні фактологічно, нічим абсолютно", - заявив міністр оборони РФ.
Крім того, Шойгу пообіцяв "виправитися" і з'явитися за повісткою до українського суду.