Визначено найбільш мерзенних зрадників за знаком Зодіаку

Знак Зодіаку впливає не тільки на характер людини, але і на її долю. Так, у трьох знаків Зодіаку найчастіше не складається в особистому житті, бо вони завжди знаходяться в пошуку нових емоцій. І найчастіше вони отримують їх "на стороні", повідомляє УНИАН.

Стрілець

На першому місці опинився Стрілець, якого астрологи вважають найзавзятішим брехуном. Вони зраджують ліворуч і праворуч. Часом здається, що у них зовсім немає совісті. При цьому вони настільки вміло брешуть, що докопатися до істини вам буде нелегко.

Діва

Діви також люблять зраджувати, але вам варто бути уважнішими, якщо не хочете втратити свою другу половинку. Майте хоч краплю поваги, щоб прибрати за собою презервативи і не "спалитися" запахом чужих духів. Хоча представники цього знака Зодіаку найчастіше і не приховують своїх зрад, оскільки у них гори коханців, і одні вони точно не залишаться.

Терези

Терези найчастіше зраджують на рівні емоцій. До сексу у них рідко доходить, але це не означає, що вони не хочуть когось іншого. Цікаво, що вони настільки вправні в цій справі, що можуть зібрати всіх своїх коханців в одному місці і ніхто нічого не запідозрить.