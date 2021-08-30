Чехія проводитиме вакцинацію від COVID-19 третьою дозою

У Чехії з 20 вересня почнеться вакцинація проти COVID-19 третьою дозою, повідомляє Укрінформ.

"Ми наполегливо рекомендуємо (ревакцинацію) всім, хто старше 60 років" , - йдеться в повідомленні.

Вакцинація є добровільною. Зареєструватися можуть люди, які завершили першу фазу вакцинації вісім місяців тому.

Щепити планується вакцинами на основі мРНК, зокрема Pfizer/BioNTech та Moderna. Чимало людей похилого віку отримали на початку року AstraZeneca.

Як повідомлялося, у країні до цього часу щеплені принаймні одною дозою 5,69 мільйона людей або 65,8% дорослого населення.