В Управлінні поліції Херсонській області проводять обшуки

В Управлінні патрульної поліції в Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі зараз відбуваються обшуки. Про це написав херсонський громадський діяч Віталій Богданов, повідомляє Depo.ua.

Богданов пише, що обшуки проводять співробітники ДБР і СБУ, на місці були присутні також співробітники прокуратури Херсонської області.

Як стверджує Віталій Богданов, підставою для інтересу до херсонської патрульної поліції з боку ГБР, СБУ і прокуратури стала несприятлива ситуація з рухом по дорогах області перевантажених вантажівок з сільгосппродукцією, які розбивають дороги влітку і восени. Контролюючі та правоохоронні органи не можуть впоратися з цією проблемою вже не перший рік.

У прокуратурі Херсонської області кореспонденту підтвердили факт проведення обшуку і сказали, що більш докладна офіційна інформація буде пізніше.

Повідомлення про проведення обшуків є і на Facebook-сторінці Управління патрульної поліції в Херсонській області.