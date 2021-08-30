Бюджетні смартфони Xiaomi отримають нові камери

Xiaomi багато уваги приділяє камерам у своїх смартфонах. Вже кілька років компанія вкладає великі кошти й зусилля у розвиток відділу, що займається розробкою камер. Це дало їй змогу займати перші місця у рейтингах і оцінках фотоможливостей смартфонів, повідомляє 24 Канал.

Як стало відомо, у минуле відійдуть старі датчики Sony IMX686 на 64 мегапікселі. Натомість майбутні смартфони отримуватимуть нові 50-мегапіксельні сенсори. Попри зниження числа пікселів, якість зображення покращиться.

Що відомо про нові датчики

Неясно, камери якого саме виробника збираються застосувати у бюджетниках Xiaomi, Redmi і Poco.

Інформацію про перехід опублікував відомий інсайдер з ніком Digital Chat Station, проте деталей він не надав.

Найімовірніше це буде Sony IMX766 – сенсор, який уже встановлений на OnePlus 9 Pro, OnePlus Nord 2, смартфонах Vivo, Honor і iQOO.

Ці датчики демонструють кращу якість зйомки за рахунок сучасних технологій, які лежать в його основі. Збільшений розмір пікселя (1 нанометр проти 0,8 нанометра) дозволяє камерам захоплювати більше світла, ніж зазвичай. Це позитивно позначиться на якості знімків у нічний час.