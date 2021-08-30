KAZKA випустила саундтрек до популярного серіалу

Український гурт KAZKA презентував нову пісню "Цілувати тебе". Про це солістка групи Олександра Зарицька написала в Instagram, повідомляє Корреспондент.

У ній можна почути звучання унікального українського інструменту. Композиція стала головним саундтреком до серіалу "Моя улюблена Страшко".

"Коли ми почали роботу над головною піснею серіалу, у нашої команди народилося дві композиції, які вийшли напрочуд гарними і транслювали емоції головної героїні. До якогось моменту ми не могли вибрати той єдиний трек, тому разом з продюсерами серіалу вирішили залишити обидва", - зазначила Олександра.

Також співачка зазначила, що створення пісні було викликом для групи. Трек відрізняється від попереднього репертуару групи. Він звучить більш широко і відкрито.