Греція посилила карантинні обмеження для туристів

Влада Греції з 30 серпня посилила карантинні обмеження, пов'язані з поширенням коронавірусу, повідомляє УНІАН.

Нові обмеження, що торкнулися також туристів, діятимуть поки до 6 вересня.

Згідно з оновленими правилами, вхід у музеї, на виставки та відвідування місць археологічних розкопок можливо тільки за наявності сертифіката про вакцинацію, довідки про перенесений COVID-19 або негативний ПЛР-тест, якому не більше 72 годин.

Проводити екскурсії можна тільки в групах до 20 осіб в приміщенні та до 40 - на відкритому повітрі.

Також обмеження торкнулися переміщень між материком і островами. Тепер це можуть робити тільки ті, хто надасть документ про вакцинацію, одужання після коронавірусу або негативний ПЛР-тест.

Кіно, театри, клуби, ресторани й розважальні центри в закритих приміщеннях зможуть відвідувати тільки ті, хто перехворів або вакцинувався, але ресторани на території готелів відкриті також і для невакцинованих гостей.

Також, у закритих приміщеннях і місцях скупчення людей на вулицях потрібно буде обов'язково носити маски. За порушення цього правила загрожує штраф до 300 євро.