Dacia Sandero обійшов Golf та усіх інших за популярністю в Європі

Новий абсолютний бестселлер за результатами лише одного місяця, але й цього досягти вдавалось дуже небагатьом, повідомляє 24 Канал.

Протягом багатьох років Volkswagen Golf утримував статус бестселлера в Європі. Цього липня зухвалий хетчбек Dacia Sandero спромігся відібрати корону у Golf. Питання в тому, чи зможе Sandero її утримати.

Це не перший випадок, коли Dacia Sandero обіграла VW Golf за продажами. Коли Sandero дебютував у 2008 році, він зайняв провідне місце у продажах, але не зміг утримати цю позицію довго.

Українці сьогодні віддають перевагу універсалам та кросоверам, а у Європі все ще домінують хетчеки – 4 з 5 бестселлерів ринку мають цей тип кузову.

Фото: Dacia Sandero та Sandero Stepway / Dacia

Фото: Dacia Sandero та Sandero Stepway / Dacia

Фото: Dacia Sandero та Sandero Stepway / Dacia

В цілому продажі нових автомобілів у Європі впали на 24% у липні, після чотирьох місяців зростання до того. Ця зміна демонструє зменшення інтересу та можливості придбати нове авто. Таке середовище дозволило більш бюджетній Dacia Sandero вийти вперед, як більш доступному новому автомобілю для клієнтів зі зниженим рівнем доходу.

Dacia Sandero обігнала Golf лише на 1000 одиниць, тому боротьба продовжується. Крім того, Volkswagen займає 3 із 5 позицій у списку найпопулярніших моделей у Європі, що робить його надзвичайно сильним суперником. Toyota Yaris змогла зайняти номер 3 у списку найбільш продаваних автомобілів, одразу за Golf.

Джерело: Europe Autonews