У МЗС назвали число зниклих безвісти в ОРДЛО і Криму

На тимчасово окупованих РФ територіях Донецької та Луганської областей вважаються зниклими безвісти близько 260 громадян. В окупованому Криму зникли близько 50 осіб, повідомляє Слово і діло.

Про це заявили в МЗС України сьогодні, у Міжнародний день жертв насильницьких зникнень.

За даними Уповноваженого ВР з прав людини, зниклими безвісти на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вважаються 258 осіб, в тому числі 67 військовослужбовців і резервістів.

Водночас у Криму і Севастополі з початку російської окупації щонайменше 44 людини стали жертвами насильницьких зникнень. Доля 15 з них досі невідома.

У МЗС назвали їхні імена: Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арсен Алієв, Ервін Ібрагімов, Ескендер Ібраїмов, Ескендер Апселямов, Руслан Ганієв, Арлен Терехов.

За даними міністерства, переважна більшість цих людей є проукраїнськими активістами, які відкрито виступали проти російської окупації.