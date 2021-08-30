Socar припиняє поставки російського палива в Україну

Компанія SNEL Energy Ltd стала новим оператором постачань нафтопродуктів "Роснафти" в Україну. Це сталося внаслідок зміни бенефіціарів і назви Socar New Energy Limited, яка була оператором цих постачань до останнього часу. Це стало відомо від джерел на ринку, повідомляє Enkorr.

19 серпня українським контрагентам Socar New Energy Limited було повідомлено про зміну назви компанії на SNEL Energy Ltd (див. копію листа).

«Звертаємо вашу увагу, що зміна найменування компанії не свідчить про зміну сторони за договорами. Всі зобов'язання SNEL Energy Ltd (раніше – Socar New Energy Limited) за укладеними вашою компанією договорами зберігають свою силу», – йдеться в листі.

За наявними даними, зміна назви відбулася внаслідок зміни бенефіціарів компанії, якими раніше виступали Socar і трейдер з азербайджанським корінням Maddox. Нові бенефеціаром SNEL Energy Ltd на цю мить невідомі.

«Це європейські інвестори», – повідомив один із респондентів, знайомий із ситуацією.

За його словами, ці зміни автоматично означають вихід азербайджанського бізнесу з проєктів з постачання дизельного пального і скрапленого газу «Роснафти», який стартував у травні 2021 року.

«Постачання на вересень ще буде сформовано старою командою Socar New Energy Limited, із жовтня продажі перейдуть до менеджерів SNEL Energy Ltd. Чинні терм-контракти буде виконано в повному обсязі», – сказав один із великих імпортерів ресурсів «Роснафти».

Також поява нового власника означає вихід азербайджанців із проєкту мережі АЗС Glusco.

Як повідомлялося раніше, Socar вирішив відмовитися від проєкту постачань російських нафтопродуктів в Україну й участі в проєкті придбання Glusco в зв'язку з неузгодженістю проєкту всередині компанії.

Socar уклав контракт із «Роснафтою» після вимушеного виходу з нього компанії Proton Energy Group в березні цього року. У 2020 році на даний контракт припало 22% постачань дизпального і скрапленого газу на український ринок. Улітку 2021 року стало відомо про придбання компанією Socar New Energy Limited мережі АЗС Glusco, було розпочато процедури подачі документів для погодження угоди в Антимонопольному комітеті України. Однак трохи пізніше Socar заявив про те, що не брав участі в придбанні Glusco.