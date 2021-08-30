В Іспанії футболіст позбавив свою команду перемоги

Захисник "Вільярреала" Аїсса Манді відзначився курйозним автоголом на 95-й хвилині виїзного матчу проти "Атлетіко" в третьому турі іспанської Ла Ліги. "Жовта субмарина" вигравала з рахунком 2:1, але дії її футболіста подарували мадридському клубу нічию, повідомляє Обозреватель.

Господарі намагалися організувати останню атаку в поєдинку, проте довга передача вперед в їхньому виконанні виявилася неточною. Манді намагався головою скинути м'яч голкіперу і не помітив, що Херонімо Руллі відійшов у сторону.

Алжирський захисник послав ігровий снаряд у протихід воротареві, в результаті чого "круглий" повільно закотився у сітку.

Так "Вільярреал" втратив шанс здобути першу перемогу в сезоні 2021/22. На рахунку підопічних Унаї Емері три очки після трьох турів. "Атлетіко", який є чинним чемпіоном Іспанії, набрав 7 пунктів після такої ж кількості зіграних поєдинків.