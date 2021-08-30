Ірина Федишин потрапила в скандал через свої пісні: що сталося

Українська співачка Ірина Федишин мимоволі потрапила в скандал, який пов'язаний з порушенням авторських прав. Власника магазину в українському селі в Івано-Франківській області оштрафували на 114 тисяч гривень за нелегальне використання пісень знаменитості, повідомляє Обозреватель.

Після цього на співачку обвалилися звинувачення і критика, оскільки "через її музику комусь доведеться платити гроші". Артистка вирішила пояснити ситуацію і записала відео, яке опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Ірина зазначила, що дізналася про ситуацію нещодавно і підкреслила, що штраф стягує не вона.

"Виявляється, все це справа тягнеться ще з березня. І ніхто до мене не звертався, щоб якось допомогти в її вирішенні. Справа не в піснях, а в тому, що власник магазину не мав ліцензії на використання будь-яких творів. Мені, як і вам, чисто по-людськи, шкода власника, так як сума не маленька " , – сказала Федишин.

Співачка поцікавилася у компанії Best music, якій належать авторські права на її пісні, чому ситуацію запустили до суду і виставлено такий величезний штраф, на що їй відповіли, що власника попереджали про порушення закону.

"Запропонували укласти договір на отримання ліцензії. Але людина відмовилася і продовжував далі порушувати закон. Відповідно закінчилося все рішенням суду" , – зазначила знаменитість.

Крім того, Федишин звернула увагу на те, що в Україні діє закон про "Захист авторських прав" і зазначила, що на жаль не всі громадяни знають про існування авторського права або просто не хочуть з цим рахуватися.