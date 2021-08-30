Ектор готує чебуреки: точний рецепт страви з м'ясною начинкою

Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами на своїй сторінці в інстаграм рецептом справжніх соковитих чебуреків з м'ясною начинкою, повідомляє 24 Канал.

Щоб зменшити калорійність страви, адже в оригінальному рецепті чебуреки обсмажують фритюрі, Ектор Хіменес-Браво запропонував читачам обрати той котрий їм більше до смаку: в духовці, на сухій сковорідці або у великій кількості олії.



Рецепт чебуреків від Ектора Хіменеса-Браво

Час: 2 години

2 години Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

400 г борошна;

﻿200 мл окропу;

﻿10 г солі;

﻿20 г цукру;

﻿ 30 мл горілки;

﻿30 мл олії.

Для начинки:

800 г яловичого фаршу;

1 ріпчаста цибулина;

2 зубчики часнику;

20 г кінзи;

100 мл води;

4 г солі;

3 г чорного меленого перцю.

Приготування: