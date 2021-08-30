Ектор готує чебуреки: точний рецепт страви з м'ясною начинкою

Ектор готує чебуреки: точний рецепт страви з м'ясною начинкою

Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами на своїй сторінці в інстаграм рецептом справжніх соковитих чебуреків з м'ясною начинкою, повідомляє 24 Канал.

Щоб зменшити калорійність страви, адже в оригінальному рецепті чебуреки обсмажують фритюрі, Ектор Хіменес-Браво запропонував читачам обрати той котрий їм більше до смаку: в духовці, на сухій сковорідці або у великій кількості олії.

Рецепт чебуреків від Ектора Хіменеса-Браво

  • Час: 2 години
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

  • 400 г борошна;
  • ﻿200 мл окропу;
  • ﻿10 г солі;
  • ﻿20 г цукру;
  • ﻿ 30 мл горілки;
  • ﻿30 мл олії.

Для начинки:

  • 800 г яловичого фаршу;
  • 1 ріпчаста цибулина;
  • 2 зубчики часнику;
  • 20 г кінзи;
  • 100 мл води;
  • 4 г солі;
  • 3 г чорного меленого перцю.

Приготування:

  1. Для приготування начинки для чебуреків змішайте фарш з дрібно нарізаним часником, цибулею та кінзою. Поперчіть та посоліть начинку та влийте води. Ретельно перемішайте м'ясну начинку до однорідної консистенції.
  2. Для приготування тіста розтопіть в окропі сіль та цукор, всипте борошно, олію та горілку. Заваріть тісто на чебуреки та перекладіть його на шар харчової плівки. Відправте тісто в холодильник на 1 годину відпочити.
  3. Відділіть від загальної маси тіста невеликий шматочок та розкачайте його в тонкий пласт.
  4. Викладіть в центр тіста 1 – 2 столові ложки фаршу та сформуйте чебурек. Ретельно защепіть краї тіста за допомогою виделки.
  5. Розігрійте олію у фритюрі для обсмажування чебуреків. Також приготувати чебуреки можна в духовці або підсмажити на сухій сковорідці.
  6. Обсмажте чебуреки або запечіть їх до готовності. Страва готова. Смачного!
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Допис, поширений Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

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