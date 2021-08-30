Ектор готує чебуреки: точний рецепт страви з м'ясною начинкою
Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами на своїй сторінці в інстаграм рецептом справжніх соковитих чебуреків з м'ясною начинкою, повідомляє 24 Канал.
Щоб зменшити калорійність страви, адже в оригінальному рецепті чебуреки обсмажують фритюрі, Ектор Хіменес-Браво запропонував читачам обрати той котрий їм більше до смаку: в духовці, на сухій сковорідці або у великій кількості олії.
Рецепт чебуреків від Ектора Хіменеса-Браво
- Час: 2 години
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
- 400 г борошна;
- 200 мл окропу;
- 10 г солі;
- 20 г цукру;
- 30 мл горілки;
- 30 мл олії.
Для начинки:
- 800 г яловичого фаршу;
- 1 ріпчаста цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- 20 г кінзи;
- 100 мл води;
- 4 г солі;
- 3 г чорного меленого перцю.
Приготування:
- Для приготування начинки для чебуреків змішайте фарш з дрібно нарізаним часником, цибулею та кінзою. Поперчіть та посоліть начинку та влийте води. Ретельно перемішайте м'ясну начинку до однорідної консистенції.
- Для приготування тіста розтопіть в окропі сіль та цукор, всипте борошно, олію та горілку. Заваріть тісто на чебуреки та перекладіть його на шар харчової плівки. Відправте тісто в холодильник на 1 годину відпочити.
- Відділіть від загальної маси тіста невеликий шматочок та розкачайте його в тонкий пласт.
- Викладіть в центр тіста 1 – 2 столові ложки фаршу та сформуйте чебурек. Ретельно защепіть краї тіста за допомогою виделки.
- Розігрійте олію у фритюрі для обсмажування чебуреків. Також приготувати чебуреки можна в духовці або підсмажити на сухій сковорідці.
- Обсмажте чебуреки або запечіть їх до готовності. Страва готова. Смачного!