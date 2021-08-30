Міжбанк: котирування долара кинулися вниз

У понеділок, незважаючи на те, що число охочих купити валюту періодично перевищувала кількість продавців, котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку кинулися вниз.

У ситуацію втрутився Національний банк, якого про допомогу попросили великі держкомпанії. Він спочатку вийшов з інтервенцією на покупку за ціною 26,89 гривень, купив 5 млн доларів, а потім встановив ще один великий ордер на покупку на рівні 26,85 гривень. Друга поява регулятора налякала спекулянтів і підштовхнула до більш активних дій вичікуючих покупців. В результаті торгівля сконцентрувалася у вузькому діапазоні 26,85-26,87 гривень.

Готівковий валютний ринок оперативно відреагував на зміну тренда і теж почав переписувати цінники в бік зниження. Вранці готівкового «американця» в столиці продавали по 27,03-27,05 гривень, а до кінця обідньої перерви долар подешевшав на 8 копійок - до 26,95-26,97 гривень.

Євро на FOREX сьогодні торгується у вузькому 18-пунктовому діапазоні 1,1790-1,1808 долара після різкого стрибка минулої п'ятниці. Готівковий євро подешевшав слідом за доларом: вранці київські обмінні пункти продавали його по 31,75 гривень, а до кінця обідньої перерви - вже по 31,67-31,68 гривень.

Російський рубль в першій половині дня понеділка торгується в діапазоні 73,35-73,65 рубля за долар. Готівковий рубль подорожчав буквально на 1 копійку: сьогодні його продають в основному по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.