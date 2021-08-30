У МОЗ видали нову постанову про карантинні правила у школах
Міністерство охорони здоров'я видало нову постанову про карантинні правила у школах. Зокрема, учням дозволяють бути на уроках без масок, а вчителям рекомендують використовувати захисні щитки, повідомляє 24 канал.
Постанова містить нові вимоги до організації освітнього процесу, яких мають дотримуватись директори шкіл, учні та вчителі у новому навчальному році з метою запобігання поширенню COVID-19.
Чи мають учні та вчителі бути в масках
У МОЗ зазначають, що учні початкової школи можуть пересуватись приміщеннями школи та відвідувати уроки без захисних масок. Водночас школярі від 12 років повинні їх використовувати, але лише на перерві.
А вчителям рекомендують під час проведення уроків використовувати захисний щиток, який треба щодня дезінфікувати, згідно з інструкціями виробника.
Окрім того, персонал школи має заходити зранку до приміщення лише за умови використання засобів індивідуального захисту (респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот).
Якщо у когось зі співробітників виявили підвищену температурою тіла понад 37,2 ºС або інші ознаки COVID-19, то його не зможуть допустити до роботи.
Що робити, якщо в учня виявили ознаки COVID-19
У разі виявлення ознак коронавірусу в учня/учениці, він /вона повинен одягнути маску. Окрім того, його/її мають ізолювати у спеціально відведене приміщення закладу та поінформувати батьків.
Після вилучення учня з симптомами інфекційної хвороби в класі, де він перебував, потрібно провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію поверхонь.
У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші діти відповідного класу повинні піти на самоізоляцію.
Інші карантинні правила у школах
- Директор школи має створити графік, за яким відбувається допуск учнів до приміщення (потрібно використати всі можливі входи до школи).
- Пересування учнів між навчальними кабінетами, аудиторіями повинно бути мінімізованим. Бажано проводити уроки впродовж дня для одного і того ж класу в одній і тій самій аудиторії тощо.
- У розкладі занять необхідно передбачити можливість визначення різного часу початку та закінчення занять (перерв) для різних класів та груп.
- За можливості треба забезпечити проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі. Наповненість класів (груп) закладів освіти повинна відповідати вимогам встановлених урядом.
- Після кожного уроку треба проводити провітрювання впродовж не менше 10 хвилин.
- На всіх входах до школи треба організувати місця для обробки рук антисептиками. У санітарних кімнатах потрібно забезпечити наявність рідкого мила та паперових рушників. Використання багаторазових рушників заборонено.
- Після проведення занять у кінці робочого дня необхідно провести очистити і дезінфікувати поверхні (в тому числі дверні ручки, столи, місця для сидіння, перила тощо).