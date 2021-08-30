У МОЗ видали нову постанову про карантинні правила у школах

Міністерство охорони здоров'я видало нову постанову про карантинні правила у школах. Зокрема, учням дозволяють бути на уроках без масок, а вчителям рекомендують використовувати захисні щитки, повідомляє 24 канал.

Постанова містить нові вимоги до організації освітнього процесу, яких мають дотримуватись директори шкіл, учні та вчителі у новому навчальному році з метою запобігання поширенню COVID-19.

Чи мають учні та вчителі бути в масках

У МОЗ зазначають, що учні початкової школи можуть пересуватись приміщеннями школи та відвідувати уроки без захисних масок. Водночас школярі від 12 років повинні їх використовувати, але лише на перерві.

А вчителям рекомендують під час проведення уроків використовувати захисний щиток, який треба щодня дезінфікувати, згідно з інструкціями виробника.

Окрім того, персонал школи має заходити зранку до приміщення лише за умови використання засобів індивідуального захисту (респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот).

Якщо у когось зі співробітників виявили підвищену температурою тіла понад 37,2 ºС або інші ознаки COVID-19, то його не зможуть допустити до роботи.

Що робити, якщо в учня виявили ознаки COVID-19

У разі виявлення ознак коронавірусу в учня/учениці, він /вона повинен одягнути маску. Окрім того, його/її мають ізолювати у спеціально відведене приміщення закладу та поінформувати батьків.

Після вилучення учня з симптомами інфекційної хвороби в класі, де він перебував, потрібно провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію поверхонь.

У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші діти відповідного класу повинні піти на самоізоляцію.

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