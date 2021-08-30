Лукашенко незабаром відвідає Росію
Президент Білорусії Олександр Лукашенко в першій декаді вересня планує приїхати в Росію з робочим візитом, про це заявив прес-секретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє "Интерфакс".
За його словами, вранці 30 серпня Путін подзвонив Лукашенку і привітав його з днем народження. Крім того, вони обговорили поточні питання в рамках підготовки майбутнього візиту білоруського лідера до Росії.
Раніше про цю телефонну розмову повідомила прес-служба Кремля. Як випливало з прес-релізу, президенти торкнулися
"деякі питання двостороннього співробітництва та майбутніх контактів в різних форматах".
У вітальній телеграмі Путіна кажуть, що
"білоруські друзі завжди можуть розраховувати на підтримку Росії".
У Москві високо цінують зусилля Лукашенко по зміцненню союзницьких відносин між двома країнами і
"просуванню взаємовигідних інтеграційних процесів на євразійському просторі".
Путін висловив упевненість, що спільними зусиллями Москва і Мінськбудут і надалі всіляко нарощуватимуть двосторонні зв'язки на різних напрямках.
Лукашенко після цієї телефонної розмови повідомив, що обговорюється його пропозиція провести в вересні консультації ОДКБ і ШОС по ситуації навколо Афганістану.
За його словами, Путін йому півгодини
"як найближчий друг розповідав про ситуацію, яка складається в Афганістані".
"До речі, дуже багато нової інформації, яку в ЗМІ не чути і не видно. Дуже серйозна і напружена ситуація. Я йому дуже вдячний за те, що він відверто мені розповів все, що там відбувається. І наскільки важливо нам сьогодні працювати з Таджикистаном, іншими республіками", - сказав білоруський президент.