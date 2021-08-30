Лукашенко незабаром відвідає Росію

Президент Білорусії Олександр Лукашенко в першій декаді вересня планує приїхати в Росію з робочим візитом, про це заявив прес-секретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє "Интерфакс".

За його словами, вранці 30 серпня Путін подзвонив Лукашенку і привітав його з днем народження. Крім того, вони обговорили поточні питання в рамках підготовки майбутнього візиту білоруського лідера до Росії.

Раніше про цю телефонну розмову повідомила прес-служба Кремля. Як випливало з прес-релізу, президенти торкнулися "деякі питання двостороннього співробітництва та майбутніх контактів в різних форматах".

У вітальній телеграмі Путіна кажуть, що "білоруські друзі завжди можуть розраховувати на підтримку Росії".

У Москві високо цінують зусилля Лукашенко по зміцненню союзницьких відносин між двома країнами і "просуванню взаємовигідних інтеграційних процесів на євразійському просторі".

Путін висловив упевненість, що спільними зусиллями Москва і Мінськбудут і надалі всіляко нарощуватимуть двосторонні зв'язки на різних напрямках.

Лукашенко після цієї телефонної розмови повідомив, що обговорюється його пропозиція провести в вересні консультації ОДКБ і ШОС по ситуації навколо Афганістану.

За його словами, Путін йому півгодини "як найближчий друг розповідав про ситуацію, яка складається в Афганістані".