"Ман Сіті" продовжив контракт з найкращим гравцем АПЛ

Центральний захисник збірної Португалії Рубен Діаш продовжив контракт з англійським "Манчестер Сіті", повідомляє УНИАН.

Діаш пролонгував угоду з манкуніанцями аж до літа 2027 року. 24-річний португалець поповнив склад "Ман Сіті" у вересні 2020. Його придбали в лісабонської "Бенфіки" за 68 млн євро.

У своєму першому сезоні на Туманному Альбіоні захисник допоміг команді Хосепа Гвардіоли перемогти в Англійській Прем'єр-лізі, а також потрапити у фінал Ліги чемпіонів.

Діаш був визнаний найкращим футболістом минулого сезону в АПЛ.