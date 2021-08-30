Мільярдер заявив, що криптовалюти виявляться марними

Американський мільярдер Джон Полсон схарактеризував криптовалюти як "обмежений запас нічого". Він заявив, що нікому не рекомендував би інвестувати в цю сферу. За його словами, криптоактиви в кінцевому підсумку впадуть до нуля, повідомляє Обозреватель.

Про це інвестор розповів у інтерв'ю Bloomberg.

"І я б сказав, що криптовалюти – це "бульбашка". Я б схарактеризував їх як обмежений запас нічого. Таким чином, якщо попит буде більший, ніж обмежена пропозиція, ціна буде рости. Але якщо попит впаде, ціна впаде. Жодна з криптовалют не має внутрішньої цінності, за винятком обмеженої кількості" , – заявив Полсон.

Він додав, що криптовалюти, незалежно від того, де вони торгуються наразі, виявляться марними. Коли сфера вщухне або ліквідність вичерпається, вони впадуть до нуля.

Джон Полсон очолює Paulson&Co., фірму з управління інвестиціями із Нью-Йорка, яку він заснував у 1994-му. За даними Forbes, власний капітал інвестора оцінюється в $3,5 млрд. Досяг популярність і статки у 2007 році, коли заробив майже $4 млрд і був перетворений "у фінансову легенду". В першу чергу це відбулося через отримання такого капіталу в період кризи і незважаючи на обвал американського ринку.