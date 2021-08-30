Польща почала готуватися до провокацій на кордоні з Білоруссю

У Міноборони Польщі готуються до провокацій на кордоні з Білоруссю через масштабні військових навчань Мінська і Москви Захід-2021. Про це заявив заступник міністра національної оборони країни Марцин Оцепа, повідомляє Новое время.

"Ми повинні бути готові до всіх сценаріїв. Але сьогодні найбільш ймовірними є сценарії провокацій на кордоні, оскільки російські війська будуть дуже близько до кордонів Польщі, вони будуть розміщуватися на білоруських полігонах і аеродромах в безпосередній близькості від тих подій на кордоні, пов'язаних з міграційною активністю", - зазначив він.

Оцепа додав, що за маневрами будуть пильно стежити. Він також нагадав, що агресія Росії проти України також почалася з військових маневрів на кордоні.

"Навчання іноді ставали джерелом військової агресії", - резюмував він.

Військові навчання Захід 2021 пройдуть на полігонах Білорусі та Росії з 10 по 16 вересня, на тлі загострення відносин російського і білоруського режимів з країнами Заходу.