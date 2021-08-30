Європі загрожує значне збільшення смертності від COVID-19 – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) серйозно стурбовані уповільненням в Європі темпів вакцинації від COVID-19 і побоюються істотного збільшення до зими показників смертності в регіоні серед інфікованих, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив у понеділок регіональний директор ВООЗ Ханс Клюге.

"Стагнація в проведенні вакцинації в нашому регіоні викликає серйозне занепокоєння" , - сказав Клюге на брифінгу.

Він підкреслив, що в Європі на тлі застопорилися темпів вакцинації до грудня цього року можуть померти майже чверть мільйона людей з COVID-19.

"Минулого тижня зафіксували зростання на 11% числа смертей в регіоні. Згідно надійним прогнозами, очікується, що в Європі на 1 грудня матимуть місце ще 236 тис. смертей" , - сказав Клюге.

На початку серпня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що в Європейському Союзі 60% всього дорослого населення вже повністю вакциновані від COVID-19.

Перш, в кінці липня, вона оголосила, що Європейський союз виконав свою програму-мінімум з вакцинації від COVID-19 - прищепити до серпня хоча б однієї дозою вакцини 70% дорослого населення ЄС. Вона підкреслила, що ці цифри ставлять Європу в число світових лідерів вакцинації. ЄС почав кампанію з запізненням, але процес надолуження був успішним.

При цьому фон дер Ляєн закликала європейців продовжувати зусилля і зробити щеплення по можливості всім, з огляду на високу небезпеку поширення варіанту вірусу "дельта".

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, в Європі за час пандемії COVID-19 було зафіксовано понад 55 млн заражень коронавірусів, понад 1 млн інфікованих померли.