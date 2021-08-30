НАБУ отримає від податківців інформацію про доходи самозайнятих осіб

Мінфін та НАБУ затвердили Порядок надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного антикорупційного бюро України. Документ затверджено наказом № 433/105 від 29.07.2021, який набуде чинності з дня опублікування, повідомляє ЮрЛига.

Порядок регламентує обмін інформацією між ДПС та Національним бюро, правила складання та подання Національним бюро до ДПС запитів на отримання з Держреєстру інформації, необхідної для попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних правопорушень, віднесених законом до підслідності НАБУ, та формування і надання ДПС відповідей на такі запити.

Зазначається, що НАБУ формує та подає до ДПС в електронній формі запити на отримання інформації про:

джерела та суми доходів, нарахованих фізичній особі, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи;

суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб податковим агентом.

Запит формується щодо однієї або декількох фізичних осіб. Одній фізичній особі відповідає один запис.

ДПС забезпечує обробку запитів та надає відповіді на запити НАБУ протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.

Відповідь на запит містить такі відомості:

реєстраційний номер (відповідає номеру запиту, на який надається відповідь) та дату (число, місяць, рік) відповіді на запит;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи (за наявності);

результат обробки запиту.

Якщо фізичну особу ідентифіковано та в Державному реєстрі наявна інформація про доходи за запитуваний період, відповідь на запит містить такі відомості:

сума доходу, нарахованого фізичній особі податковим агентом, у розрізі джерел й ознак доходу та/або сума доходів, отриманих самозайнятою особою;

розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб;

загальна сума річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (за наявності);