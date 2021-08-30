З'ясувалося, коли відкриють нову ділянку Великої кільцевої

Влада столиці докладе всіх зусиль, щоб до кінця цього року відкрити автосполучення по новій ділянці Великої кільцевої дороги від проспекту маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської та транспортну розв'язку на вулиці Богатирській, повідомляє УНІАН.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час перевірки робіт з будівництва об'єкта, повідомляє прес-служба міського голови.

"Будівництво цього об'єкта планували ще у 2008 році. І тільки ми знайшли можливості та почали його будувати. Підрядники запевнили мене, що до кінця цього року ми зможемо відкрити цей важливий об'єкт і транспортне сполучення по ньому. Тому що ми розуміємо, що без розвитку автодоріг навколо багатомільйонного міста ми не розв'язуємо проблеми великого навантаження на дороги в столиці. Уявіть, тільки за добу до Києва в'їжджає в 50 тис. вантажних авто. Що негативно позначається на трафіку та екологічної ситуації в місті. І велика частина цього транспорту - транзитна" , - підкреслив Кличко.

У планах - добудувати шляхопровід над залізничним переїздом і шляхопровід над вулицею богатирською і з'їзди з нього.

Також на об'єкті прокладуть усі необхідні інженерні комунікації. Побудують великий підземний пішохідний перехід. Встановлять і великий шумозахисний екран, щоб жителі прилеглих будинків не відчували дискомфорт.