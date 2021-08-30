У метро Києва стався технічний збій

У метро Києва стався технічний збій
Фото: Київський метрополітен

У метрополітені Києва стався технічний збій. Через нього виникли складнощі з поповненням транспортних карток і придбанням разових поїздок, повідомляє РБК-Україна.

"Через технічні проблеми можливі складнощі з поповненням транспортних карток і придбанням разових поїздок. Всі придбані заздалегідь поїздки спрацьовують", - йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

При цьому наголошується, що фахівці вже усунули причини збою.

"Система відновлює роботу і запрацює в штатному режимі орієнтовно протягом години", - йдеться в повідомленні.

Автор: Валерія Поліщук

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