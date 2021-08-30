У метро Києва стався технічний збій
У метрополітені Києва стався технічний збій. Через нього виникли складнощі з поповненням транспортних карток і придбанням разових поїздок, повідомляє РБК-Україна.
"Через технічні проблеми можливі складнощі з поповненням транспортних карток і придбанням разових поїздок. Всі придбані заздалегідь поїздки спрацьовують", - йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.
При цьому наголошується, що фахівці вже усунули причини збою.
"Система відновлює роботу і запрацює в штатному режимі орієнтовно протягом години", - йдеться в повідомленні.
Автор: Валерія Поліщук