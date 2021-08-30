Цвітіння амброзії: як водієві захистити себе та пасажирів

Період цвітіння амброзії – бур'яну, який викликає сильну алергічну реакцію у людей – триває майже до кінця вересня. Антиалергенні салонні фільтри зі спеціальною комбінацією фільтрувальних шарів з активованим вугіллям допоможуть водіям захистити себе та пасажирів, повідомляє Обозреватель.

Вони допоможуть полегшити собі життя за кермом автомобіля в період активного цвітіння амброзії та інших рослин, що викликають алергічну реакцію.

Фільтри та їхні компоненти

У більшості сучасних повітряних фільтрів основним робочим елементом є спеціальний папір, що фільтрує повітря. Водночас одним із найважливіших параметрів є пиломісткість – здатність фільтра затримувати шкідливі частинки та не пропускати їх далі. Щоб збільшити площу поверхні, що фільтрує, папір складають "гармошкою". І чим папір тонший, тим більше виходить гофр. За кількістю складок частково можна говорити про якість фільтра та ефективність його роботи.

Гофри повинні зберігати свою геометрію та не деформуватися під тиском повітря. Щоб навіть найтонший папір був міцним та мав необхідні властивості, його обробляють спеціальними складами, наприклад, синтетичною смолою. Це подовжує термін служби фільтру та підвищує ефективність його роботи.

Коли міняти салонний фільтр?

Рекомендується міняти салонний фільтр кожні 15 тисяч км, або щонайменше один раз на рік – навесні перед початком сезону цвітіння, наприкінці літа або на початку осені. Періодично перевіряйте салонний фільтр. Якщо він сильно засмітиться, частинки бруду та пилу, що проникають далі у систему вентиляції та кондиціонування, можуть вивести її з ладу. Результатом може також стати поява бактерій, цвілі та неприємного запаху.

Значно впливати на частоту заміни фільтра можуть умови експлуатації. Наприклад, у мегаполісі або у містах з низькою якістю повітря міняти салонний фільтр доведеться частіше. Якщо автомобіль часто використовується на ґрунтових та піщаних дорогах, салонний фільтр також буде засмічуватися набагато швидше.

Якісний повітряний фільтр не тільки прослужить довше, але й забезпечить по-справжньому надійний захист. Джерело: Bosch

Як вибрати якісний фільтр?

Коефіцієнт пропускання пилу у фільтра повинен складати не більш ніж 1%, але на практиці якісні фільтри справляються з цим завданням ще краще, пропускаючи 0,5% пилу та менше.

Оскільки фільтр контактує із зовнішнім повітрям, а значить, з парами води, пального, газами, що містяться в ньому, матеріал, з якого він виготовлений, має бути міцним, щоб не розмокав, не злипався та не деформувався.

Фільтр повинен витримувати вплив високих температур без ризику займання.

І, звичайно, дуже важливе значення має точність дотримання передбачених для конкретної моделі розмірів повітряного фільтра, надійність з'єднань і якість ущільнювачів.

Деякі автолюбителі в спробі заощадити купують найдоступніші повітряні фільтри, а їхню невисоку якість намагаються компенсувати більш частою заміною. Однак низька якість фільтрувального елемента не дозволить впоратися з тим завданням, яке перед ним стоїть. Тому краще відразу купити якісний повітряний фільтр, який не тільки прослужить довше, але й забезпечить по-справжньому надійний захист.