Угорщина домовиться з Газпромом на поставку газу в обхід України

Угорська сторона до кінця вересня планує укласти з російським "Газпромом" новий контракт на поставку природного газу, який буде діяти з 1 жовтня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі країни Петер Сійярто за підсумками переговорів в Санкт-Петербурзі з головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером.

Новий документ розрахований на 15 років, з можливістю зміни умов через 10 років.

Угорщина буде отримувати по 4,5 млрд куб. м газу на рік: 3,5 млрд куб. м через Сербію (через газопровід "Турецький потік" і його сухопутні продовження) і 1 млрд куб. м - через Австрію. Таким чином, поставки газу будуть організовані в обхід традиційного маршруту через українську ГТС.

Сійярто назвав ціну нового контракту "набагато більш вигідною", ніж та, за якою Угорщина платить за газ за чинним контрактом.

"Сторони розглянули ключові питання і перспективи співпраці в газовій сфері, включаючи постачання газу в Угорщину. На зустрічі також йшлося про роботу угорської сторони щодо розширення національної газотранспортної системи", - повідомили в "Газпромі".

У 2020 році концерн поставив в Угорщину 8,64 млрд куб. м газу, за 2019 рік - 10,52 млрд кубометрів. У першому півріччі 2021 року поставки зросли на 5% - до 3,91 млрд куб. м.