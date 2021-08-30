З'ясовано швидкість мутації коронавірусу
Британські дослідники з'ясували, що коронавірус SARS-CoV-2 мутує майже раз у тиждень. Це вдвічі частіше, ніж вважалося раніше, повідомляє Кореспондент.
Відповідну статтю учених опубліковано в журналі Genome Biology and Evolution.
Вчені з Батського й Единбурзького університетів стверджують, що під час проведення попередніх досліджень вони не брали до уваги мутації, які не було секвеновано.
Зокрема, експерти не врахували мутації негативної селекції - шкідливі для SARS-CoV-2, тому що віруси не досягали моменту, коли їхній геном могли секвенувати.
"Наші знахідки показують, що якщо пацієнт хворіє на COVID-19 більш ніж тиждень, вірус може еволюціонувати, що у свою чергу може привести до появи нових варіантів", - стверджують дослідники.
Вчені виявили позитивну селекцію стабільніших білків вірусу, яка дозволяє інфекції зберігати енергію та стрімко здійснювати реплікацію.