З'ясовано швидкість мутації коронавірусу

Британські дослідники з'ясували, що коронавірус SARS-CoV-2 мутує майже раз у тиждень. Це вдвічі частіше, ніж вважалося раніше, повідомляє Кореспондент.

Відповідну статтю учених опубліковано в журналі Genome Biology and Evolution.

Вчені з Батського й Единбурзького університетів стверджують, що під час проведення попередніх досліджень вони не брали до уваги мутації, які не було секвеновано.

Зокрема, експерти не врахували мутації негативної селекції - шкідливі для SARS-CoV-2, тому що віруси не досягали моменту, коли їхній геном могли секвенувати.

"Наші знахідки показують, що якщо пацієнт хворіє на COVID-19 більш ніж тиждень, вірус може еволюціонувати, що у свою чергу може привести до появи нових варіантів" , - стверджують дослідники.

Вчені виявили позитивну селекцію стабільніших білків вірусу, яка дозволяє інфекції зберігати енергію та стрімко здійснювати реплікацію.