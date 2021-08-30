На Херсонщині викрили патрульних, що заробляли по 25 тис. грн на день

На Херсонщині викрили та заблокували злочинну схему.﻿ Організували її троє співробітників Управління патрульної поліції в Херсонській області, які залучили місцевого підприємця як посередника, повідомляє СБУ.

Ділки вимагали по 500 гривень з великогабаритної машини за безперешкодне перевезення понаднормових вантажів.

Поліцейські "перевіряли" вантажівки на "перегруз" на стаціонарних постах габаритно-вагового контролю. Допомагав "знімати данину" з водіїв місцевий підприємець – посередник.

За даними слідства, схема тривала з жовтня 2020 року і приносила ділкам 25 тис. гривень "прибутку" щодня.

Наразі двох учасників злочинного угруповання затримано. Тривають обшуки у приміщенні Управління патрульної поліції області, на стаціонарних постах здійснення габаритно-вагового контролю та за місцями мешкання учасників схеми.

У ході обшуків вилучили велику кількість готівки, платіжні картки, через які проходило більшість розрахунків.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 3 ст. 368 ( прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для виявлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину.