ІДІЛ взяло відповідальність за ракетні удари по Кабулу

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за ракетні удари, яких 30 серпня було завдало по аеропорту в Кабулі. Вони заявили про шість випущених реактивних снарядів.﻿, повідомляє РБК-Україна.

Це вже не перший теракт в Афганістані, за який "відповідає" ІДІЛ.

"За милістю Всевишнього, солдати Халіфату обстріляли Кабульський міжнародний аеропорт шістьма ракетами "Катюша" , – йдеться в заяві.

Як відомо, цього понеділка американські засоби протиракетної оборони перехопили п'ять ракет, випущених по аеропорту Кабула.