Доступна іпотека 7%: яке житло і де купують

Станом на 30 серпня поточного року уповноваженими банками з виконання Державної програми «Доступна іпотека 7%» підписано 759 кредитних договорів на загальну суму 643,78 млн грн, при чому як на первинному (23,16%), так і вторинному (відповідно – 76,84%) ринках.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.﻿

Лідерами за кількістю поданих заявок стали Київ (33,3 %) та Київська обл. (30,9 %).

Також найактивніше минулого тижня подавали заявки в Харківській (6,2 %), Львівській (5,8 %) та Рівненській (4,2 %) областях.

"Загалом до уповноважених банків надійшло 1123 заявок на участь у програмі на загальну суму 967,25 млн грн, з яких 22,48% становить первинний ринок і 77,52% – вторинний" , - зазначили в повідомленні.

Також у Мінфіні повідомили, що до програми приєднався "Кристалбанк". Саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.