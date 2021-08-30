Дочка Анастасії Заворотнюк заінтригувала свіжим сімейним фото

В мікроблозі Анни Заворотнюк з'явилася нова публікація, де вона позувала разом зі своєю бабусею — народною артисткою Росії Валентиною Заворотнюк, повідомляє Clutch.

Попри те, що сім'я прийняла рішення не коментувати ситуацію і практично не з'являється в мережі, старша дочка знаменитості час від часу виходить на зв'язок і навіть публікує сімейні фото.

29 серпня, в мікроблозі Анни Заворотнюк з'явилася нова публікація, де вона позувала разом зі своєю бабусею — народною артисткою Росії Валентиною Заворотнюк. Як виявилося, в цей день мама актриси відзначала свій 78 День народження. З цієї нагоди внучка відвідала зіркову бабусю, вручила їй розкішний букет квітів, а так само зробила кілька спільних фото на пам'ять.

