У Харкові єдиним кандидатом в мери від проукраїнських сил став представник Нацкорпусу

Представники проукраїнських партій-підписантів меморандуму про партнерство та співробітництво на період виборів міського голови Харкова провели голосування по кандидатурі єдиного кандидата, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Навіть сам факт такої довгої та кропіткої роботи і те, що сторони прийшли до голосування і проголосували, є безпрецедентним в історії Харківщини. Рейтинг виявився таким: перше місце (глава облорганізації Нацкорпуса) Немічев Костянтин. (Переможець голосування). Друге місце (депутат облради від ЄС) Скорик Олександр. Третє місце (глава облорганізації "Демсокіри") Соловйов Микита", - написав на своїй сторінці в Facebook Борис Редін, який проводив переговори з висунення єдиного кандидата від проукраїнських партій.

Він уточнив, що не вказував партійність претендентів, оскільки раніше була досягнута домовленість, що єдиний кандидат піде на вибори як самовисуванець.

Редін також повідомив, що таблицю з результатами голосування підписали представники шести партій-підписантів меморандуму ( "Акцент", "Голос", "Демсокіра", "Європейська солідарність", "Нацкорпус" і "Правий сектор"). Пізніше він уточнив: партія "Акцент" відкликала свій голос, мотивувавши це "нелегітимністю свого представника по форс-мажорних обставинах".

А ЄС запропонувала переголосувати, враховуючи заяву "Акценту" про голосування. У разі, якщо переголосування не відбудеться, то "Європейська солідарність" відкликає свій підпис і залишає за собою право участі у виборах.

Пізніше "Європейська солідарність" заявила, що також відкликає свій голос, "з огляду на наявність інформації про кулуарні домовленості одного із суб'єктів процесу" і залишає за собою право висунути свого кандидата.

"Ми вважаємо, що зробили все можливе для об'єднання патріотичних сил Харкова, але не маємо права залишитися в процесі, який може бути поставлений під сумнів через перекручених результатів голосування. З огляду на наявність листа від одного із суб'єктів процесу про нелегітимність участі їх представника в голосуванні, "Європейська солідарність" залишає за собою право висунення кандидата від партії на майбутніх виборах", - йдеться в заяві, опублікованій на сторінці парторганізації в Facebook.

Як повідомлялося, раніше місцеві організації шести проукраїнських партій ( "Акцент", "Голос", "Демсокіра", "Європейська солідарність", "Нацкорпус" і "Правий сектор") підписали меморандум про партнерство та співробітництво на період виборів міського голови Харкова, який передбачав визначення та висунення єдиного кандидата.

Харківська міська організація ВО "Свобода" від підписання меморандуму відмовилася, заявивши, що не дивлячись ідеологічні відмінності партій-підписантів, готова підтримати єдиного кандидата і не висуватиме свого представника на виборах.

Раніше, 30 березня, Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року. Ця ухвала була прийнята у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.