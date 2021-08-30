Україна на 8 місці за кількістю евакуйованих із Афганістану

Україна посідає восьме місце за кількістю евакуйованих з Афганістану. Наша країна перевезла 700 людей, повідомляє Рубрика.

Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Україна перевезла з Афганістану 700 людей і ввійшла до рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих. Над плануванням операції з евакуації та втіленням її в життя працювало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Наша країна на восьмому місці. У трійці лідерів: Велика Британія (13 700 людей), Німеччина (5 193), Франція (2100).