Україна на 8 місці за кількістю евакуйованих із Афганістану
Україна посідає восьме місце за кількістю евакуйованих з Афганістану. Наша країна перевезла 700 людей, повідомляє Рубрика.
Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони.
Україна перевезла з Афганістану 700 людей і ввійшла до рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих. Над плануванням операції з евакуації та втіленням її в життя працювало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Наша країна на восьмому місці. У трійці лідерів: Велика Британія (13 700 людей), Німеччина (5 193), Франція (2100).
"Ми довели, що готові рятувати наших громадян в незалежності від точки світу… Наші зусилля не зосталися непоміченими — у Нідерландах про порятунок Україною їхніх громадян написали всі основні ЗМІ, а незалежні ЗМІ Білорусі, у зв'язку з порятунком білоруського громадянина, назвали Україну "справжнім другом білоруського народу". У соцмережах громадяни з Польщі, Іспанії, Великої Британії ставили Україну у приклад та захоплювалися результатами роботи наших структур", — йдеться у повідомленні.