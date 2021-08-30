"Євросолідарність" не висуває єдиного кандидата на вибори в Харкові

Партія “Європейська Солідарність” виходить із процесу висунення єдиного кандидата від демократичних сил на місцевих виборах, які відбудуться 31 жовтня у Харкові. Це відбулося через "наявність інформації щодо кулуарних домовленостей одного з суб’єктів процесу", повідомляє Обозреватель.

Про це повідомили в Facebook політсили. В "ЄС" заявили, що зробили все можливе для об’єднання патріотичних сил Харкова, але не мають права "залишитися в процесі, який може бути підданий сумніву через викривлені результати голосування".

"З огляду на наявність листа від одного з суб’єктів процесу щодо нелегітимності участі їх представника в голосуванні, “Європейська Солідарність” залишає за собою право висування кандидата від партії на майбутніх виборах" , – йдеться у заяві.

Партійці висловили подяку журналісту, модератору переговорного процесу Борису Редіну "за мудре модерування таких складних і важливих перемовин".

"Розраховуємо на дотримання положень Меморандуму іншими підписантами документу з метою збереження єдності в нашому місті та захисту форпосту української державності" , – підсумували в "Європейській солідарності".