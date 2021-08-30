У Луганській області спалахнули лісові пожежі

Поблизу села Пурдівка (Луганська обл.) у понеділок спалахнула масштабна лісова пожежа, до гасіння якої залучено 79 осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"30 серпня о 13:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про необхідність допомоги лісництву в ліквідації пожежі хвойної підстилки в лісі поблизу села Пурдівка Сєвєродонецького району", - йдеться в повідомленні ДСНС.

У ньому наголошується, що за допомогою техніки працівники Піщаного лісництва Новоайдарського лісомисливського господарства периметром зони пожежі проклали мінералізовану смугу (проводилася оранка трактором ґрунту на визначену ширину).

"Завдяки злагодженим діям рятувальників, лісників та ЗСУ вдалося запобігти поширенню вогню. Від лісників було залучено 12 одиниць техніки та 29 працівників, від ЗСУ - дві одиниці техніки та 15 співробітників, від ДСНС - шість одиниць пожежної техніки, 35 людей особового складу та штаб Головного управління ДСНС України в Луганській області", - наголошують у ДСНС.

Там додають, що за допомогою безпілотного літального приладу рятувальники постійно здійснюють моніторинг ситуації. Наразі пожежу локалізовано, її гасіння триває. Загиблих і постраждалих поки що не виявлено.