Прогноз на 31 серпня: де проллють дощі в останній день літа

Погода в різних регіонах України поступово псується. Температура повітря знижується, хоча на південному сході ще можливі показники в 30+ градусів удень. Крім похолодання, в останній день літа в багато регіонів країни прийдуть дощі, місцями навіть з грозою.

У вівторок, 31 серпня, на заході України буде прохолодніше за все - близько 18-23°С удень і від 8 до 16°С уночі. Такі ж показники очікуються й у сусідніх центральних областях - Житомирській, Вінницькій та Київській. На Закарпатті буде ще холодніше - 17-19°С удень і 8-10°С уночі. А ось у більшості центральних областей буде набагато тепліше - 24-29°С удень і 15-20°С уночі. Така ж температура очікується й у Одеській області. На півночі країни обіцяють 22-25°С удень і 14-16°С уночі. На сході, на півдні та в Криму - 27-31°С удень і 15-21°С уночі.

Дощі з грозами в останній день літа прощально проллють на півночі та на сході країни, а також частково в центрі (крім Київської, Житомирської та Вінницької областей). Половину західних областей теж накриють дощі, але без гроз. Це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області й Закарпаття. Середня по країні швидкість вітру 31 серпня становить 7-18 км/год. У Луганській області та на заході можливі шквали до 22 км/год.

Уночі 31 серпня можливі грози, місцями град і шквали 15-20 м/с. У Київській, Чернігівській і Черкаській областях значні дощі (рівень небезпеки - жовтий). У Херсонській, Миколаївській, Одеській, Луганській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві , 31 серпня очікується температура від 15 до 23°С протягом дня, вітер 7-14 км/год і гроза.