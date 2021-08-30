У ПАР знайшли новий штам коронавірусу

У Південно-Африканській Республіці зафіксований новий штам коронавірусної інфекції, який більш стійкий до імунітету, повідомляє Деловая столица.

Новий штам, який отримав попередню назву C.1.2 був виявлений в ході спільних досліджень Національного інституту інфекційних захворювань ПАР і Платформи наукових досліджень і секвенування провінції Квазулу-Наталь з посиланням на агентство EWN.

Заступник генерального директора Міністерства охорони здоров'я ПАР Анбал Піллей сказав, що поширеність нового штаму в пробах, які були протестовані, «на даному етапі дуже низька». Проте, кількість геномів C.1.2, яка секвенується в Південній Африці, щомісяця збільшувалася, аналогічно темпами поширення штамів "Бета" і "Дельта".

Катрін Шіперс, один з провідних авторів дослідження, сказала, що новий варіант «ймовірно, виник після тривалої інфекції COVID-19 і накопичив додаткові мутації, які, ймовірно, дозволили уникнути імунної відповіді». Недостатня імунна відповідь організму людини означає знижену ефективність вакцин до даного штаму.

Міністерство охорони здоров'я ПАР вже попередило Всесвітню організацію охорони здоров'я, яка стежить за ситуацією.