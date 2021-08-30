Ціна газу в Європі перевищила $ 600 / тис. куб. м

Ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на біржі ICE Futures на газ в понеділок увечері продовжила зростання, взявши позначку 49,26 євро за кВт.год, або $ 600 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У п'ятницю торги закрилися на позначці $ 586 за тисячу кубометрів.

З жовтня починається новий газовий рік. До кінця вересня у "Газпрому" (MOEX: GAZP) діє довгострокове бронювання транзитних потужностей газопроводу "Ямал-Європа". Російська компанія поки не бронювала потужності цієї магістралі на минулих річних і квартальних аукціонах.

В кінці 2021 року очікується запуск майже добудованого газопроводу "Північний потік 2". Питання регулювання роботи магістралі в даний час знаходяться на розгляді відповідних контролюючих органів.