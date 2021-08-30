Україна може стати газовим щитом Європи

Україна поки не стала газовим щитом для Європи, тому що головну роль відіграє ціновий фактор. Про це розповів в.о. гендиректора "Укртрансгазу" Сергій Перелома, повідомляє UBR.

Він акцентував на тому, що сьогодні ціна на газ в Європі висока, трейдери не будуть зберігати там газ, адже вигідніше його продавати на піку ціни.

"Довгі роки іноземці в Україні не заходили по одній простій причині - нам нема чого було їм запропонувати. Ми це виправили", - сказав Перелома.

За його словами, Україна має потенціал стати європейським газовим щитом Європи.

Нових клієнтів мають намір залучати за допомогою діджіталізаціі і нових послуг. Як відомо, "Укртрансгаз" перевів у онлайн заявки на зберігання газу і відкрив "митний склад". Ще клієнти можуть продавати газ безпосередньо в підземні сховища газу (ПСГ), що дозволило залучати іноземні компанії.

Перелому резюмував, що Україна - третя країна в світі за розмірами потужності ПСГ. Країна може зберігати більше 30,95 млрд куб газу.

За статистикою "Укртрансгазу", ПСГ протягом останніх 11 років заповнювалися не вище 60%.

У країні вивчають можливість зберігання в сховищах водню або його суміші, але в першу чергу потрібно знайти нових клієнтів і розвивати ПСГ.