Курс валют: підсумки понеділка

У понеділок котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку знову почали опускатися. І тільки жорстке втручання Національного банку стримало падіння.

Передостанній день серпня приніс чимало сюрпризів. Перш за все, не дивлячись на те, що частина експортерів не вийшла з продажами (їм в п'ятницю і сьогодні виплатили компенсацію ПДВ), і число покупців валюти перевищувало кількість продавців, безготівковий долар не тільки не наблизився до рівня 27 гривень, як це припускали аналітики, а знову почав знижуватися, досить швидко опустившись до позначки 26,85. Причиною зміни настроїв на ринку стала новина про продажі валюти великої держкомпанією, яка напередодні отримала багатомільйонний кредит у доларах США. Спекулянти тут же приєдналися до продавців і спільними зусиллями обрушили курс долара. Національному банку довелося двічі проводити інтервенцію, щоб утримати долар від подальшого падіння. І тільки втручання регулятора змогло вирівняти ситуацію на ринку.



Закрили торги понеділка на 10,5 копійок на покупці і на 12 копійок на продажу нижче, ніж в суботу.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,90 / 26,97 (купівля / продаж).

Торги понеділка відкрилися вужче, ніж напередодні: спред на відкритті склав 7 копійок. Перша угода за ціною 26,95 гривень пройшла о 9:35. Як виявилося згодом, це була найдорожча угода за всю торговельну сесію понеділка. Покупці виставили свої заявки настільки низько, що продавці були змушені почати знижувати цінники відразу ж після старту торгів. О 9:50 на ринку з'явився Національний банк. Він скупив кілька найдешевших заявок на продаж за ціною близько 26,89 гривень - і пішов, але через 20 хвилин з'явився знову. На цей раз регулятор виставив великий ордер на покупку на рівні 26,85 гривень. За інформацією порталу «Курс України﻿», НБУ був готовий взяти за цією ціною 100 млн доларів. Такі дії Нацбанку змусили спекулянтів, які вранці продавали валюту, почати відкуповуватися її, фіксуючи прибуток. До них приєдналися імпортери. Спільними зусиллями торгівля стабілізувалася у вузькому діапазоні 26,85-26,87 гривень, де угоди і проходили практично до кінця торгів. О 15:30 регулятор пішов, і цінник на покупку опустився ще нижче.

Котирування закриття - 26,84 / 26,86 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс в 1,5 рази в порівнянні з минулою п'ятницею і склав 306,1 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,862 гривень.

Офіційний курс долара на 31 серпня встановлений на позначці 26,8601 гривень за долар, зниження на 6,89 копійок.

Офіційний курс євро на 31 серпня встановлений на позначці 31,6963 гривень за євро, зростання на 3,18 копійки.

Готівковий долар в обмінниках Києва за день подешевшав на 12 копійок: вранці його продавали по 27,02-27,03 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,90-26,92 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:00 - 1,1798. Сьогодні євро спробував продовжити зростання, яке почалося минулої п'ятниці після виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоул, але зміг піднятися лише до 1,1808 долара, після чого під тиском продажів опустився до 1,1782 долара. Готівковий євро сьогодні подешевшав синхронно з готівковим доларом: вранці київські обмінники продавали його по 31,75 гривень, до обіду - вже по 31,67-31,68 гривень, а ввечері цінник опустили до 31,64-31,65 гривень.

Російський рубль вранці понеділка опустився до 73,70 рублів за долар, потім виріс до 73,45 рублів за долар і весь наступний день рухався між цими рівнями. Станом на 18:00 він торгується у вузькому діапазоні 73,53-73,57 рубля за долар. Готівковий рубль сьогодні подорожчав на 1 копійку: київські обмінні пункти продавали його в основному по 3,63-3,65 гривні за рублів.