ЄС викреслив кілька країн з переліку дозволених для в'їзду у пандемію

Європейський союз ухвалив рішення про виключення Сполучених Штатів і ще 5 країн зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн блоку без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом, повідомляє Європейська правда.

"Після огляду відповідно до рекомендації щодо поступового скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки до ЄС, Рада оновила перелік країн, спеціальних адміністративних регіонів та інших утворень та територіальних органів, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Зокрема, Ізраїль, Косово, Ліван, Чорногорія, Республіка Північна Македонія та Сполучені Штати Америки були вилучені зі списку" - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Як зазначається, це рішення не шкодить можливості держав-членів скасувати тимчасове обмеження на несуттєві поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників.

Наразі у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, лишається 18 країн, в тому числі Україні.