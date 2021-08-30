Китай висунув теорію щодо спалаху COVID в Ухані

Фахівці Центру з контролю і запобігання масових захворювань Китаю висунули теорію, що коронавірус міг потрапити на територію Уханю разом з напівфабрикатами, повідомляє РБК-Украина.

Вчені закликають ВООЗ перевірити відповідну версію.

Фахівці центру провели порівняння інформації щодо хворих на коронавірус людей зі зразками, які були зібрані на упаковках напівфабрикатів. Відповідно до результатів, захворювання могло потрапити до Китаю з іншої країни або ж іншого району КНР.

Зазначається, що влітку 2020 року у місті Далянь відбувся локальний спалах коронавірусу серед співробітників компанії, яка займається торгівлею морепродуктів. Вже в жовтні того ж року, спеціалісти Центру з контролю і запобігання масових захворювань КНР відзначили, що захворювання могло потрапити на територію Уханю через імпорт продуктових товарів.

Автор: Сергій Пишкін