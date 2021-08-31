Найкращі серіали 2021 року, які вже вразили світ

Як би нам не хотілось, але літо наближається до кінця, а це означає, що ми вже можемо визначитись з успішними телепроєктами та серіалами напередодні Еммі-2021. Далі список найкращих серіалів, які вже встигли вразити світ у 2021 році, повідомляє 24 Канал.

Найкращими серіалами були обрані проєкти, які за першу половину телепрем'єр та прем'єр шоу на стримінгах отримали найбільшу кількість переглядів та відгуків від глядачів.

Найкращі серіали першої половини 2021 року

Мейр з Істтауна

Якісна детективна історія від HBO з Кейт Вінслет у головній ролі. Сюжет не особливо зачіпає за живе, адже такого ми бачили вже багато. Давній скоєний злочин без слідів для слідства, який підриває авторитет місцевої поліції. Аж ось завдяки новому злочину детективка з великим багажем досвіду (Кейт Вінслет) – Мейр Шієн – вирішує знову взяти справу для розслідування. Але якщо із сюжетом все зрозуміло, то око зачіпає натуральна краса Кейт та особлива драматична гра акторки. До речі, Вінслет номінована за "Мейр з Істтауна" в категорії найкраща актриса у мінісеріалі на премію Еммі-2021.

"Мейр з Істтауна" 2021: дивіться трейлер серіалу

Музичний ряд до серіалу написав український композитор у діаспорі Канади – Любомир Мельник.

Білий лотос

Сатирична драмедія від HBO, яка дуже швидко набрала популярності та отримала широке коло шанувальників. На гавайському курорті збираються багатії, і у кожного є своя історія, своє минуле. Схоже, що автори особливо попрацювали над створенням образів "зіпсованих" героїв серіалу, які показують отруйні стосунки "голих королів". Аж у кінці першого сезону в останній серії на нас чекає розв'язка. Авторам на рідкість вдалось утримати увагу та інтригу глядача до самого кінця.

"Білий лотос" 2021: дивіться трейлер серіалу

Локі

Телепроєкт четвертої фази MCU, який увірвався в серіальні чарти за популярністю і поки що вважається найвдалішим проєктом співпраці Disney + та Marvel. Серіал розповідає про героя коміксів – бога лицемірства та брехні, брата могутнього Тора – Локі. Історія зачіпає щирою грою Тома Гідлстона в ролі Локі. Завдяки чому глядач переймається особливою любов'ю до персонажа, який приречений до своєї долі бога лицемірства та брехні. Особливим сюрпризом для шанувальників кіновсесвіту стало продовження серіалу на другий сезон. До всього, автори серіалу пояснюють можливість існування мультивсесвітів у часовій лінії екранізації коміксів Marvel.

"Локі" 2021: дивіться трейлер серіалу

Тед Лассо

Серіал, який набрав близько 20 номінацій на цьогорічну найпрестижнішу телепремію США – Еммі-2021 від Apple TV+. Красуня Ребека вирішила помститись своєму колишньому чоловіку віртуозним чином. Відсудивши права на його футбольну команду вона наймає тренера бейсбольної команди для того, щоб загубити справу життя колишнього. Але Тед Лассо добросовісний чолов'яга, який береться за діло і виконує його відмінно.

"Тед Лассо" 2021: дивіться трейлер серіалу