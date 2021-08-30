Кабмін планує виставити на продаж "Турбоатом" із "Електроважмашем"

Кабінет Міністрів України вніс АТ "Турбоатом", понад 75,22% акцій якого належить державі, до переліку об'єктів великої приватизації, при цьому схваливши приєднання до нього АТ "Завод "Електроважмаш" (обидва - Харків) після завершення корпоратизації держпідприємства, повідомляє Интерфакс-Украина.

Згідно з розпорядженням уряду №1005-р від 26 серпня 2021 року Фонду держмайна (ФДМ) доручено провести комплекс заходів та процедур, пов'язаних із приєднанням АТ "Електроважмаш" до АТ "Турбоатом".

Як повідомлялося, уряд України у січні 2019 року виключив "Турбоатом" із переліку об'єктів великої приватизації.

У свою чергу ФДМ у плані приватизації на 2021 рік планував продаж на аукціоні єдиного майнового комплексу ДП "Завод "Електроважмаш".

Проте 26 серпня збори акціонерів АТ "Турбоатом" схвалили приєднання до нього "Електроважмашу" з ініціативи ФДМ, і 28 вересня акціонери планують затвердити передавальний акт, а також умови конвертації акцій АТ "Електроважмаш" в акції "Турбоатома" та ухвалити рішення про випуск акцій з метою такої конвертації.

Підприємства є партнерами за виробничим ланцюгом.

"Завод "Електроважмаш", який перебуває останні роки у складному фінансовому становищі, спеціалізується на виробництві потужних гідрогенераторів, турбогенераторів для ТЕС і АЕС, електродвигунів для приводів прокатних станів, шахтних підйомників, тягового електрообладнання для залізничного та міського транспорту.

Завод у 2020 році наростив чистий збиток у 5,8 раза до 2019 року - до 451 млн грн, чистий дохід скоротився у 2,3 раза - до 821,8 млн грн.

"Турбоатом" - єдиний в Україні виробник турбінного устаткування для гідро-, теплових і атомних електростанцій. Географія постачань підприємства охоплює 45 країн Європи, Азії, Америки та Африки.

Як повідомлялося, "Турбоатом" завершив 2020 рік із чистим прибутком у розмірі 226,53 млн грн, що на 27,8% менше, ніж у 2019 році (314,07 млн грн), чистий дохід скоротився майже вдвічі - до 1 млрд 466 млн грн.

Станом на другий квартал 2021 року державі належить понад 75,22% акцій. Великим міноритарієм (15,34% акцій) є венчурний інвестфонд "Сьомий" під управлінням КУА "Сварог Ессет Менеджмент", пов'язаної з підприємцем Костянтином Григоришиним. Ще 5,598% акцій належить зареєстрованій на Кіпрі Biscone Ltd., афілійованій, за даними "Турбоатома", з російським холдингом "Силові машини" (фактичний власник Олексій Мордашов).

Статутний капітал АТ - 105,62 млн грн, номінал акції - 0,25 грн.